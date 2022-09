Como a TVI cancelou a rival de Medina nas Autárquicas

Entrevista a Teresa Leal Coelho (PSD), agendada no canal onde Medina era comentador, foi cancelada três vezes por Sérgio Figueiredo. Medina foi o único candidato entrevistado pela TVI e Assunção Cristas (CDS) teve o dobro das peças durante a campanha. Autarquia viria a gastar mais de meio milhão de euros em apoios e adjudicações ao universo TVI/Figueiredo

A memória do que aconteceu é de Teresa Leal Coelho: “No dia do debate conjunto na TVI [entre os candidatos à Câmara de Lisboa], o Sérgio Figueiredo estava à porta a receber-me e disse que precisava de falar comigo. Fomos para uma sala tomar um café e foi aí que me disse.”