Sábado – Pense por si

Portugal

Colombo pediu avaliação a segurança do pilar fraturado depois de denúncia

Diogo Barreto
Diogo Barreto 07:00
As mais lidas

O parecer independente pedido pela administração confirmou não haver risco de segurança por fratura em pilar. O LNEC não foi contactado.

Um vídeo de uma coluna de cimento com um “desalinhamento” no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, levantou questões sobre a segurança dos clientes de um dos maiores centros comerciais do País e que recebe dezenas de milhares de visitas por dia. Engenheiros consideram que pilar desalinhado não parece representar um risco, mas aconselham cautela e que seja feita uma avaliação da segurança estrutural do espaço. A Proteção Civil esteve no centro comercial a avaliar o dano, bem como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Pilar do Colombo gera preocupação, mas direção garante segurança com pareceres independentes
Pilar do Colombo gera preocupação, mas direção garante segurança com pareceres independentes DR

A fratura foi numa coluna situada ao lado da entrada do Continente, onde existe também a Leroy Merlin. O pilar ladeia também a loja da Primark, uma das mais concorridas do centro comercial e outras lojas como a C&A e a Primor. O ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros Carlos Mineiro Aires mostrou alguma preocupação relativamente ao estado da estrutura. “É difícil fazer uma análise à distância, mas de facto parece um desalinhamento do pilar”, afirmou.

Desvalorizando as queixas que surgiram sobre “representar um perigo para os clientes” ou de o andar “poder cair”, o engenheiro civil não deixa de considerar “grave” e “potencialmente perigoso” se a degradação for mais generalizada e não se limitar àquela coluna. “A primeira coisa que devia ser feita pela administração era pedir uma avaliação ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil [LNEC]”, defendeu o antigo bastonário. 

Em resposta à SÁBADO, a Sonae Sierra, proprietária do centro comercial, afirma que o pilar em causa "está em perfeitas condições de segurança" e que "não existe qualquer fratura, fissura ou dano no betão" e que o que surge nas fotografias é "um desalinhamento no revestimento do pilar, não estando em causa a função estrutural do mesmo". No entanto, a empresa sentiu a necessidade de solicitar "pareceres independentes junto de entidades especializadas em estruturas", incluindo o LNEC que confirmou que "não se constatam fissuras ou desagregação do betão do pilar ou da laje, pelo que não existe qualquer rotura mecânica do pilar, nem risco de destacamento e queda de materiais".

A direção do centro comercial reitera que a "operação normal do Centro Comercial está garantida em totais condições de segurança, não existindo qualquer risco para visitantes ou trabalhadores" e que as obras que estão a ocorrer dentro do edifício têm o "objetivo exclusivo de inovar o seu espaço para melhorar a experiência dos visitantes", não estando a intervenção "relacionada com a estrutura do edifício e em nada a impacta".

A SÁBADO sabe que a Proteção Civil esteve no Colombo a avaliar o estado do pilar e enviou perguntas, mas não obteve ainda respostas.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Menu shortcuts

Colombo pediu avaliação a segurança do pilar fraturado depois de denúncia