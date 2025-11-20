Colombo pediu avaliação a segurança do pilar fraturado depois de denúncia

O parecer independente pedido pela administração confirmou não haver risco de segurança por fratura em pilar. O LNEC não foi contactado.

Um vídeo de uma coluna de cimento com um “desalinhamento” no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, levantou questões sobre a segurança dos clientes de um dos maiores centros comerciais do País e que recebe dezenas de milhares de visitas por dia. Engenheiros consideram que pilar desalinhado não parece representar um risco, mas aconselham cautela e que seja feita uma avaliação da segurança estrutural do espaço. A Proteção Civil esteve no centro comercial a avaliar o dano, bem como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil.



Pilar do Colombo gera preocupação, mas direção garante segurança com pareceres independentes DR

A fratura foi numa coluna situada ao lado da entrada do Continente, onde existe também a Leroy Merlin. O pilar ladeia também a loja da Primark, uma das mais concorridas do centro comercial e outras lojas como a C&A e a Primor. O ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros Carlos Mineiro Aires mostrou alguma preocupação relativamente ao estado da estrutura. “É difícil fazer uma análise à distância, mas de facto parece um desalinhamento do pilar”, afirmou.

Desvalorizando as queixas que surgiram sobre “representar um perigo para os clientes” ou de o andar “poder cair”, o engenheiro civil não deixa de considerar “grave” e “potencialmente perigoso” se a degradação for mais generalizada e não se limitar àquela coluna. “A primeira coisa que devia ser feita pela administração era pedir uma avaliação ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil [LNEC]”, defendeu o antigo bastonário.

Em resposta à SÁBADO, a Sonae Sierra, proprietária do centro comercial, afirma que o pilar em causa "está em perfeitas condições de segurança" e que "não existe qualquer fratura, fissura ou dano no betão" e que o que surge nas fotografias é "um desalinhamento no revestimento do pilar, não estando em causa a função estrutural do mesmo". No entanto, a empresa sentiu a necessidade de solicitar "pareceres independentes junto de entidades especializadas em estruturas", incluindo o LNEC que confirmou que "não se constatam fissuras ou desagregação do betão do pilar ou da laje, pelo que não existe qualquer rotura mecânica do pilar, nem risco de destacamento e queda de materiais".

A direção do centro comercial reitera que a "operação normal do Centro Comercial está garantida em totais condições de segurança, não existindo qualquer risco para visitantes ou trabalhadores" e que as obras que estão a ocorrer dentro do edifício têm o "objetivo exclusivo de inovar o seu espaço para melhorar a experiência dos visitantes", não estando a intervenção "relacionada com a estrutura do edifício e em nada a impacta".

A SÁBADO sabe que a Proteção Civil esteve no Colombo a avaliar o estado do pilar e enviou perguntas, mas não obteve ainda respostas.