Racha em pilar do Colombo representa risco para a segurança?

Uma coluna do Colombo está a gerar uma onda de preocupação nas redes sociais. Ao que tudo indica, a polémica foi tal que o centro comercial decidiu colocar um "penso" para tapar estes sinais de desgaste.

Uma racha num pilar do centro comercial Colombo está a gerar alguma preocupação entre trabalhadores e pessoas que frequentam este local. "A coluna do Colombo diz literalmente: 'Eu estou bem'", lê-se na legenda de um dos vídeos.

A carregar o vídeo ... Racha em pilar do Centro Comercial Colombo assusta clientes e comerciantes

A coluna em causa situa-se abaixo da loja Primark e, ao que tudo indica, a imagem tornou-se de tal forma viral que o centro comercial decidiu tentar amenizar as ondas de preocupação ao tapar esta racha. "Malta, já não corremos o risco desse pilar cair. Taparam com um penso. Não cai hoje, talvez um dia", diz de forma irónica um outro utilizador das redes sociais, num vídeo publicado no TikTok.

Face a esta polémica a direção do Colombo emitiu um comunicado, onde garante que a racha em nada prejudica a segurança. "A coluna em questão cumpre todos os requisitos de segurança aplicáveis e não representa nenhum risco de segurança", sublinhou a administração do centro comercial ao Polígrafo. Além disso, o Colombo adianta ainda: "A intervenção nesta coluna enquadra-se nas obras de remodelação em curso no Centro Colombo, que visam atualizar o espaço para melhorar a experiência dos clientes".

Mas não bastava esta racha verificar-se em apenas numa coluna, também noutros pilares é possível ver sinais idênticos de desgaste. Segundo o Correio da Manhã, o caso está agora a ser investigado.