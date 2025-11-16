Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 17:46Correio da Manhã

Racha em pilar do Centro Comercial Colombo assusta clientes e comerciantes

Vídeo divulgado nas redes sociais gerou inquietação. Direção do centro comercial garante não estar em causa a segurança.

