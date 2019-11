Acusado de quatro crimes ligados ao encobrimento do furto de material militar nos paióis de Tancos, o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, já avançou para a abertura da instrução, criticando, num extenso requerimento, as conclusões do Ministério Público. "Falsidades"; "clichés populistas" e "ignorância" são alguns dos qualificativos distribuídos pelo advogado Germano Marques da Silva ao longo do requerimento de abertura de instrução do arguido Azeredo Lopes.

Do princípio ao fim, Azeredo Lopes garante nunca ter sabido da operação paralela da Polícia Judiciária Militar, que levou ao achamento do material em Outubro de 2017, quatro meses depois do assalto. A defesa alega que nunca foi dado conhecimento ao ex-ministro dessa operação, nem o próprio se sentiu humilhado enquanto ministro da Defesa. "É grosseiramente falso que houvesse um qualquer sentimento de ‘pertença’ ferido ou um qualquer sentimento de ‘humilhação’, que tivessem em qualquer circunstância movido o então ministro da Defesa nacional", argumenta o seu advogado, acrescentando que tais "considerações assumidas pela acusação não estão sustentadas em factos", baseando-se, isso sim, "em clichés populistas sobre os políticos e a acção política".

Para Germano Marques da Silva, tais clichés "são também obscenos, por procurarem justificar a alegada atitude do então MDN na procura de uma ‘vantagem política’ para ´compensar’" a tragédia do incêndio, em Pedrógão Grande, que matou dezenas de pessoas.

"Uma coisa são os juízos políticos, até contraditórios, que se foram produzindo e cristalizando no espaço público ao longo do tempo. Por injustos que por vezes se considerassem, até porque aqui e ali descartavam a realidade e assentavam em falsidades e visões deturpadas, é nesse plano, do combate político (inteiramente legítimo, note-se), que sempre foram contrariados e rebatidos", considerou a defesa do ex-ministro. "Mas ao Ministério Público não cabem Acusações deduzidas a partir de juízos e convicções que antes germinaram e se desenvolveram no espaço político, mediático ou subjetivo – mas aqui transmudados em aparentes ações imparciais e de aplicação do Direito", acrescentou.





Tancos, o escândalo que derrubou um ministro e um chefe do Estado-Maior Não só responsabilidades criminais foram apuradas após o furto de armamento militar dos paióis de Tancos. Também o campo político foi agitado: não resistiram o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e do chefe de Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte, sentindo-se ainda algum incómodo nas relações entre a PJ e a PJM.







Em setembro, recorde-se, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) acusou Azeredo Lopes de denegação de justiça, um de prevaricação, outro de abuso de poder e um quarto de favorecimento pessoal. A acusação sustentou que o então ministro esteve sempre a par do plano da Polícia Judiciária Militar para a recuperação do material à revelia da ordem dada pela então Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, que atribui a competência da investigação à Polícia Judiciária (civil).

No final da investigação, O MP acusou 23 suspeitos de terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida. Nove dos 23 arguidos são acusados de planear e executar o furto e os restantes 14, entre eles Azeredo Lopes, da encenação que esteve na base da recuperação do material militar.

Em sua defesa, Azeredo Lopes garante que nunca manteve uma ligação de "proximidade" com o ex-director da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, mantendo sempre com ele uma relação, ao contrário do que diz transparecer na acusação pública. Azeredo Lopes fez ainda questão de afirmar nunca ter recebido Luís Vieira na sua casa, em Lisboa. "A alegação constante da acusação de que o arguido recebeu em sua casa o coronel Luís Vieira é uma insinuação maldosa, desleal, porque tal nunca sucedeu, nem há nos autos a mínima prova de que tal tivesse acontecido", referiu Germano Marques da Silva, no requerimento de abertura da instrução, a que a SÁBADO teve acesso, no qual indica o primeiro-ministro, António Costa, como sua testemunha.

Defesa de GNR coloca em causa escutas telefónicas

Por sua vez, noutro pedido de abertura de instrução, a defesa de Caetano Santos, guarda da GNR, acusado de 3 crimes (associação criminosa, tráfico e mediação de armas e falsificação de documentos) considerou que o processo tem, em si, um grave problema: o controle feito pelo juiz de instrução das escutas telefónicas durante a fase de investigação.

Analisando as datas dos despachos, o advogado Luís Cruz Campos concluiu que "foram apresentadas milhares e milhares de comunicações interceptadas, em voltadas quantidades de CD’s e DVD’s, que a PJ dizia ter procedido à sua audição e no próprio dia em que era aberta conclusão ao Ministério Público, este fazia constar que tomou conhecimento dos conteúdos, o que é humanamente impossível".

Este procedimento, de acordo com o advogado do militar da GNR, "sucedeu até ao final do inquérito junto do juiz de instrução": "No próprio dia em que lhe era aberta conclusão emitia despachos, nos quais fez constar que tomou conhecimento dos conteúdos das comunicações". Concluiu Luís Cruz Campo: tal é "humanamente impossível".

Outro dos arguidos que pediu a abertura da instrução foi Hugo Santos, acusado pelo DCIAP por um crime de associação criminosa, outro de tráfico de armas e um último de terrorismo. Porém, de acordo com o advogado Miguel Matias, o arguido nem sequer estava nos paióis de Tantos na noite do crime, encontrando-se a trabalhar. Algo que, argumentou Miguel Matias, se comprova facilmente pela análise do tarcógrafo do camião propriedade da empresa de transportes onde trabalhava Hugo Santos.





O documento que revelou ao ministro da Defesa a farsa de Tancos A SÁBADO teve acesso ao conteúdo do memorando da PJM em que é descrita a encenação da entrega das armas. Esta segunda-feira, a PJ deteve mais oito pessoas e realizou dezenas de buscas na zona Centro e Sul do País, por suspeitas de crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico armas.





Para Miguel Matias, o seu cliente acabou por estar envolvido no caso de Tancos devido a "três coincidências na sua vida": é de Ansião, terra do principal suspeito, João Paulino, costumava estacionar o carro perto do bar de Paulino e assumiu ser um pequeno traficante. Quanto ao resto, alegou o advogado, o despacho de acusação está sustentado "em factos incorrectos ou pouco fundamentados".

"O Ministério Público, na falta de prova directa sou, na verdade, de qualquer prova, acabou por construir um quadro à medida das idiossincrasias do processo, exigidas pela pressão mediática e necessidade àquele que é um dos episódios mais negros do Estado de Direito", concluiu Miguel Matias.