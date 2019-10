ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Há muito mais do que um "papagaio-mor da República" para ler nas escutas telefónicas do processo do furto e farsa na recuperação das armas de Tancos. As conversas intercetadas pela Polícia Judiciária e as buscas realizadas proporcionam um manancial de nomes de código e operações de vigilância falhadas.As escutas ao major Vasco Brazão - um dos 23 acusados do processo - revelam que a ex-Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, foi referida ao telefone como a "outra gaja", enquanto o actual director nacional nacional, Luís Neves, da PJ classificado como "má rês". Já o seu antecessor, Almeida Rodrigues, mereceu o nome de código de "vovô da congénere".No meio de milhares de páginas, ainda se descobre que Vasco Brazão vai responder num novo processo por um crime de desobediência, já que recusou fazer uma perícia à sua personalidade, ordenada por um juiz, depois de algumas testemunhas o terem descrito como "manipulador"