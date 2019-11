Portugal foi distinguido esta quinta-feira como "melhor destino turístico mundial" nos World Travel Awards, considerados os Óscares do Turismo, numa cerimónia que decorreu em Muscat, em Omã. Este é o terceiro ano consecutivo que Portugal ganha o galardão mais cobiçado."Esta notícia volta a confirmar que Portugal é o melhor destino turístico mundial. É uma honra ter recebido este prémio, que distingue a excelência de Portugal e dos portugueses e, simultaneamente, eleva a exigência. Todos devemos continuar a trabalhar para reforçar a afirmação internacional de Portugal", refere a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada em comunicado do Ministério da Economia.Este ano, Portugal enfrentava a concorrência de Brasil, Colômbia, Costa Rica, Dubai, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Quénia, Malásia, Maldivas, Maurícias, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, EUA e Vietname.Para além do prémio mais ambicionado, Portugal venceu em mais de uma dezena de categorias, incluindo os prémios de "Melhor Destino City Break do Mundo" (Lisboa) "Melhor Destino Insular do Mundo" (Madeira) e "Melhor Atracção Turística do Mundo no segmento Aventura" (Passadiços do Paiva).Também o Turismo de Portugal venceu, pelo terceiro ano consecutivo, na categoria de "Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo". Em 2016 Portugal tinha conquistado quatro prémios, número que aumentou para sete em 2017 e para 16 no ano passado.

Os World Travel Awards são atribuídos pelos profissionais do setor a uma escala mundial, desde 1993.

Em junho passado, Portugal foi distinguido pelos World Travel Awards como o melhor destino turístico europeu pelos World Travel Awards, numa cerimónia que decorreu na Madeira. No total, Portugal conquistou prémios europeus em 39 categorias, mais três distinções do que havia alcançado no ano passado.