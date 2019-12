"Clichés populistas" e "falsidades"; como Azeredo Lopes reagiu à acusação de Tancos Na abertura da instrução, antigo ministro da Defesa critica duramente o Ministério Público. Já um militar GNR diz que escutas não foram devidamente controladas pelo juiz e um dos suspeitos do roubo garante que, nessa noite, estava a trabalhar. - Portugal , Sábado.

Tancos: Azeredo Lopes chama primeiro-ministro como testemunha de defesa O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, acusado no caso de Tancos, requereu que o primeiro-ministro, António Costa, seja ouvido como testemunha na instrução do processo relativo ao furto e achamento das armas de guerra.

A defesa do antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes indicou o primeiro-ministro como testemunha no processo Tancos . O juiz de instrução Carlos Alexandre aceitou, mas não quer que as explicações do governante sejam feitas por escrito, mas sim de forma presencial, ou seja, Costa terá de se deslocar ao tribunal e responder a tudo o que lhe for perguntado pelo juiz, pelos procuradores do Ministério Público e pelos advogados que defendem os acusados que têm algum tipo de relação com os factos imputados ao ex-ministro da Defesa. O pedido de audição já seguiu do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para o Conselho de Estado (CS), o órgão que tem de autorizar o testemunho do primeiro-ministro, o qual, recorde-se, foi inviabilizado pelo diretor do DCIAP, Albano Pinto E tal como sucede com os testemunhos de António Costa, também outras inquirições solicitadas pela defesa de Azeredo Lopes terão de ser feitas presencialmente no TCIC. Essa é a intenção do magistrado judicial que também já fez seguir os correspondentes pedidos de audição, por exemplo, para o Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) porque Azeredo Lopes indicou como testemunhas o atual CEMGFA, Almirante Silva Ribeiro, o ex-CEMGFA António Pina Monteiro e o tenente-general António Martins Pereira, além do embaixador de Portugal na NATO, Almeida Sampaio.Esta é uma das principais novidades da decisão de abertura da instrução do caso Tancos assinada pelo juiz Carlos Alexandre. A questão, porém, tem que ser vista à luz da lei do Conselho de Estado e das prerrogativas concedidas quanto ao testemunho em processos a determinados cargos públicos na lei geral. Na qualidade de membro do Conselho de Estado, o primeiro-ministro só poderá depor com autorização daquele órgão. Se a autorização for obtida, terá que aplicar-se, tal como aos oficiais generais, a regra geral estabelecida no Código do Processo Civil (artigo 503), importada para o processo penal através do artigo 139 do Código do Processo Penal.E o que diz a lei: segundo o artigo 503 do Código do Processo Civil, há um conjunto de pessoas na República que "gozam da prerrogativa de depor primeiro por escrito". Isto é, António Costa e os oficiais generais podem, num primeiro momento, responder apenas por escrito. Contudo, se o seu depoimento for considerado insuficiente, Carlos Alexandre poderá querer voltar a ouvi-los. No caso dos generais, parece ser claro que terão que se deslocar a tribunal. Relativamente ao primeiro-ministro, e como não há um caso anterior que sirva de jurisprudência, fica a dúvida se o Conselho de Estado poderá vetar um testemunho presencial.Outra das decisões do juiz foi a de marcar datas para audição dos 23 acusados no processo (só 15 destes é que pediram a abertura da instrução), mesmo para aqueles que não solicitaram ao TCIC para serem ouvidos nesta fase processual que decide se o caso segue ou não para julgamento e em que termos. Um dos acusados que não pedir para ser ouvido foi Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM que está acusado de associação criminosa, tráfico de armas, denegação de justiça e prevaricação, entre outros crimes.As inquirições do caso Tancos estão previstas para decorrerem no TCIC nos meses de janeiro e fevereiro do próximo ano. E um dos pontos que irá ser explorado por várias defesas de arguidos será a polémica questão de ter sido feita uma ação encoberta preventiva pela PJ, autorizada pelos procuradores, a pelo menos um dos principais acusados no caso Tancos, o empresário João Paulino, considerado pela acusação como o mandante do furto das armas e também o responsável por as devolver à PJM em outubro de 2017.Tal como aavançou em exclusivo, a operação encoberta a Paulino esteve ativa durante 14 meses e não foi autorizada pelos juízes que titulavam os dois inquéritos do caso Tancos antes de serem anexados num só processo, Ivo Rosa e João Bártolo. Quem autorizou esta ação encoberta foi precisamente o agora juiz sorteado para fazer a instrução do processo, Carlos Alexandre. Em resposta aos requerimentos de abertura de instrução de vários arguidos, Alexandre solicitou ao MP que informasse o tribunal se tinha sido feita alguma operação encoberta a algum dos visados no caso Tancos e no período temporal em que decorreu a investigação, frisando que depois de obter a resposta do MP iria pronunciar-se de forma conclusiva sobre a operação encoberta. Na prática, Alexandre quis dizer que, independentemente da resposta do MP, a última palavra seria dele sobre a polémica operação encoberta paralela ao processo Tancos. Uma operação que chegou a ser desmentida pelo MP quando no processo foram detidos e interrogados vários suspeitos pelo juiz João Bártolo.Acusado de quatro crimes ligados ao encobrimento do furto de material militar nos paióis de Tancos, o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, avançou para a abertura da instrução, criticando, num extenso requerimento, as conclusões do Ministério Público. "Falsidades"; "clichés populistas" e "ignorância" são alguns dos qualificativos distribuídos pelo advogado Germano Marques da Silva ao longo do requerimento de abertura de instrução do arguido Azeredo Lopes.Do princípio ao fim, Azeredo Lopes garante nunca ter sabido da operação paralela da Polícia Judiciária Militar, que levou ao achamento do material em Outubro de 2017, quatro meses depois do assalto. A defesa alega que nunca foi dado conhecimento ao ex-ministro dessa operação, nem o próprio se sentiu humilhado enquanto ministro da Defesa. "É grosseiramente falso que houvesse um qualquer sentimento de ‘pertença’ ferido ou um qualquer sentimento de ‘humilhação’, que tivessem em qualquer circunstância movido o então ministro da Defesa nacional", argumenta o seu advogado, acrescentando que tais "considerações assumidas pela acusação não estão sustentadas em factos", baseando-se, isso sim, "em clichés populistas sobre os políticos e a acção política".Para Germano Marques da Silva, tais clichés "são também obscenos, por procurarem justificar a alegada atitude do então MDN na procura de uma ‘vantagem política’ para ´compensar’" a tragédia do incêndio, em Pedrógão Grande, que matou dezenas de pessoas."Uma coisa são os juízos políticos, até contraditórios, que se foram produzindo e cristalizando no espaço público ao longo do tempo. Por injustos que por vezes se considerassem, até porque aqui e ali descartavam a realidade e assentavam em falsidades e visões deturpadas, é nesse plano, do combate político (inteiramente legítimo, note-se), que sempre foram contrariados e rebatidos", considerou a defesa do ex-ministro. "Mas ao Ministério Público não cabem Acusações deduzidas a partir de juízos e convicções que antes germinaram e se desenvolveram no espaço político, mediático ou subjetivo – mas aqui transmudados em aparentes ações imparciais e de aplicação do Direito", acrescentou.