Cinco viaturas ficaram esta quarta-feira destruídas na sequência de um incêndio que deflagrou num carro estacionado na Praça da Alegria, zona do Bonfim, no Porto, e se propagou aos restantes quatro, disse à Lusa fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio nas viaturas foi dado às 3h00 e o caso está já a ser investigado pela Polícia Judiciária.



Quatro das cinco viaturas ficaram totalmente destruídas, sendo que os proprietários das mesmas já foram identificados e notificados, acrescentou.



Além dos cinco veículos destruídos, o incêndio causou alguns danos nas fachadas de prédios, disse aquela fonte daquele órgão policial, que referiu que as causas do fogo são desconhecidas.