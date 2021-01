Chega! e Ricardo Salgado acendem debate entre Ana Gomes e Marcelo

Este era o debate entre o primeiro e o segundo candidatos nas sondagens, começou por dizer o moderador da RTP3, para dar dramatismo ao evento – embora a distância entre os dois nas sondagens, admitiu o moderador, seja enorme. Essa distância não terá diminuído com este debate, no qual Marcelo Rebelo de Sousa esteve impiedoso, deixando Ana Gomes várias vezes à procura de resposta.

O primeiro tema que acendeu a contenda foi o elefante na sala de quase todos os debates: o Chega! de André Ventura. Ana Gomes manteve a sua linha de que o Presidente da República não deveria ter dado posse ao Governo apoiado pelo partido de André Ventura nos Açores, apontando que Marcelo contribuiu para normalizar uma força anti-democrática. "Não se dispensa o Presidente da República de fazer um juízo político e no caso do acordo dos Açores não o fez", criticou.

Marcelo começou por rebater a ideia de ilegalização do partido como a melhor opção: "sou contra", "ganha-se no debate das ideias", "isso [proibir] é vitimizá-los". Quando Ana Gomes insistiu no ponto, lembrando que o Chega! tem posições xenófobas e que Marcelo como especialista em Direito Constitucional deveria saber que isso é incompatível com a Constituição, Marcelo seguiu outra linha, que não largou durante minutos.

"Porque é que nunca pediu a ilegalização do partido? Foi ao Ministério Público pedir? Foi?", perguntou. "Esperei que os órgãos da República fizessem o seu trabalho", retorquiu Ana Gomes. Marcelo respondeu que não o fez porque discorda "totalmente" dessa via e insistiu que Ana Gomes que, até ser candidata, não tinha pedido essa ilegalização. Ana Gomes acabou esta parte do debate a dizer "não se trata de proibi-los [ao Chega!]", sinal de que estava a ser difícil sair do canto onde Marcelo a tinha encurralado.

Foi para escapar dele que a candidata independente, da área socialista, foi pelo seu tema de eleição: a justiça e a luta contra a corrupção. A temperatura do debate subiu mais uns graus. Ana Gomes criticou os atrasos nos megaprocessos, dando como exemplo os sete anos que já passaram sobre a resolução do BES sem que haja sequer julgamento a correr (a acusação saiu em 2020). Marcelo disse que sempre tinha sido "contra os megaprocessos" – no sentido em que a complexidade consome tempo – e Ana Gomes apontou que o Presidente não foi eficaz e contra-atacou com uma referência à relação de amizade entre o Presidente e Ricardo Salgado, ex-líder do BES.



"O senhor, por causa da sua relação com o Dr. Ricardo Salgado, é das pessoas com mais interesse em que o caso BES já tivesse sido esclarecido", afirmou. Marcelo apontou que Salgado já foi "condenado em três processos movidos pelo Banco de Portugal" – algo que nada tem a ver com o funcionamento da justiça, já que o Banco de Portugal é um regulador financeiro – e que "foi finalmente acusado no processo BES". E endureceu o tom. "Eu não tenho interesse especial nenhum, escusa de tentar atingir a minha honorabilidade, a minha integridade", afirmou. "Eu nunca diria de si o que disse de mim", juntou.

Noutros temas Marcelo esteve sempre mais assertivo. Quando Ana Gomes repetiu a crítica de que o Presidente foi um elemento de instabilidade nos últimos anos – ora parecendo "o pai do primeiro-ministro", ora "tirando-lhe o tapete" – Marcelo leu um excerto de uma intervenção pública elogiosa de Ana Gomes ao seu mandato: "Foi muito importante a articulação entre os governos de António Costa e o Presidente da República. Faço um balanço positivo do mandato do Presidente", leu Marcelo, apontando 9 de Setembro como a data das afirmações. "Até ao dia seguinte à declaração à candidatura achava que a articulação tinha sido magnífica", atirou.

Tudo isto ocorreu na intensa segunda metade do debate de meia-hora, que contrastou com a primeira, mais centrada na pandemia (com Marcelo a defender o confinamento total e Ana Gomes a admitir as suas dúvidas sobre a bondade dessa opção), no seu efeito nas eleições de dia 24 de Janeiro – eleições nas quais a abstenção parece ser, mais do que qualquer candidatura concorrente, o maior risco para o candidato incumbente.