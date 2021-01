Tino avisou Marcelo em outubro para o impacto da pandemia nas presidenciais

O momento mais curioso no debate muito morno entre Vitorino Silva (Tino de Rans), do RIR, e Tiago Mayan Gonçalves, da Iniciativa Liberal, aconteceu quando Tino contou que foi recebido numa audiência em Belém a 7 de Outubro de 2020. A Marcelo Rebelo de Sousa levou um apelo para que houvesse organização especial das eleições presidenciais num contexto de pandemia que o RIR previa que fosse muito complexo.





Questionado pelo moderador sobre o que o Presidente da República respondeu, Tino disse em tom irónico "Disse 'haaa', 'hmmm'". Lá fora, à saída da audiência, não havia um jornalista, relembrou Tino de Rans, num recado para vários alvos - a política impreparada para as eleições num contexto partiuclarmente duro de pandemia e os media que noticiam essa impreparação.

A pandemia foi o grande tema de um debate e um de dois em que houve discordância entre os candidatos. Mayan, como até aqui, defendeu que o país "não aguenta um novo confinamento generalizado", criticando as medidas do Governo e a incapacidade das autoridades de saúde de rastrearem os contágios. Tino mostrou-se a favor de "para todos ao mesmo tempo" – no que seria um confinamento mais duro do que o de Março e Abril do ano passado, em que vários sectores continuaram activos – porque "o povo não pode morrer".



Já tinham passado mais de três quartos do debate entre Vitorino Silva (Tino de Rans), do partido RIR, e Tiago Mayan Gonçalves, da Iniciativa Liberal, quando houve outro ponto de divergência que motivou alguma troca de argumentos: a TAP. Tino aceita que o Governo use dinheiro público para salvar a TAP, "símbolo de Portugal", e Mayan não quer "nem mais um euro" na companhia.

Da pandemia o debate evoluiu para as visões sobre o Serviço Nacional de Saúde e os privados, tema que consumiu a maior parte da conversa. Mayan defendeu como habitualmente a visão que coloca os privados como peça igualmente importante face ao SNS para a prestação de cuidados de saúde à população. Tino afirmou que vai ao público, mas que "não tem nada contra os privados".

Já na recta final, Tino de Rans relembrou que nas últimas presidenciais as sondagens lhe davam 0,1% das intenções de voto e depois o resultado foi de "três e tal por cento", "150 e tal mil votos", "33 vezes mais" – do outro lado da mesa, em to de desabafo, Mayan respondeu "isso também me dá esperança, então". A última sondagem, feita pela Pitagórica e divulgada esta semana pela TVI, dá 0,4% das intenções de voto a Tino de Rans e 2,1% a Tiago Mayan.

No final – depois de uma pergunta inaudita sobre a política de alianças da Iniciativa Liberal para as autárquicas no Porto, com Mayan a responder chutando para canto – Tino de Rans puxou de um objecto para cima da mesa: um agrafador. O Tribunal Constitucional deu em Dezembro dois dias para a candidatura de Mayan agrafar 1.500 certidões de eleitor aos formulários de propositura, num dos vários sinais sobre o anacronismo do processo . "Sabemos muito bem quanto foi duro agrafar as assinaturas", disse Tino a Mayan, em tom de cumprimento.