O que acontece quando um liberal e uma socialista, ambos candidatos à presidência da República, com visões antagónicas do que deveria ser Portugal, entram num debate ideológico? Não vão concordar, podendo existir até a ocasional farpa, mas também sabem que não há disputa de eleitorado — e no debate deste sábado, entre o fundador da Iniciativa Liberal (IL) Tiago Mayan e a candidata apoiada pelo BE Marisa Matias, ambos tinham consciência disso. "Sei que temos mundivisões diferentes", frisou o candidato liberal depois de uma acesa discussão sobre a Saúde, agitando os ombros, conformando-se a um agree to disagree ("concordamos em discordar", em português). "Temos uma diferença de fundo", concordou Matias.Afinal, não valia a pena insistir muito. O eleitor bloquista comum verá a proposta liberal para a Saúde, por exemplo, como uma "forma de financiar os privados", como Matias descreveu, enquanto o eleitor liberal verá o projeto fiscal de esquerda como uma asfixia ao português comum, que empobrece e vê-se forçado a um Sistema Nacional de Saúde (SNS) ineficaz "que permite castas", como descreveu Mayan. Cada lado apresentou as suas ideias, segurando e representando o seu eleitorado, num tom respeitoso mas não meloso.Era o expectável: se no debate entre Ana Gomes e Marisa Matias "muito mais é o que as une do que aquilo que as separa", como escrevia a SÁBADO na passada segunda-feira , neste havia um fosso ideológico entre os candidatos. Da derrocada do BES, que Mayan admitiu que não era "too big too fail" ("demasiado grande para falhar") ao caso TAP, passando pelos modelos de Saúde, de tudo um pouco se falou nesta disputa — mas só dois assuntos foram acesos: o estado de emergência e os responsáveis pelas desigualdades no país.Primeiro, mesmo no arranque do debate, o estado de emergência. Ao ser questionado sobre as medidas mais restritivas que o deputado e líder do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, admitiu serem necessárias, Mayan frisou que vai esperar pela reunião com o Infarmed na próxima terça-feira para saber se é um "cenário de guerra". "Há uma coisa que temos de perceber: se o cenário que nos apresentarem for um cenário de guerra com pessoas a morrer à porta dos hospitais então a situação é distinta", explicou Mayan. E acrescentou: isso significaria "que o governo falhou" e que "temos de correr atrás do prejuízo com medidas robustas".Ora, perante estas declarações, Marisa Matias pediu a Mayan para se "retratar". "Acusou a ministra da Saúde por 10 mil mortos por não ter recorrido aos privados", atirou. "Não gosto que se façam das mortes culpas políticas", concretizou.Ainda neste tema, a bloquista mostrou-se favorável ao estado de emergência, desviando-se das várias abstenções do BE na Assembleia da República. "Sou favorável ao estado de emergência e à resposta social", explicou. Vai também esperar pela reunião com o Infarmed. "Havendo sinais preocupantes, não será razoável em medidas de contenção o que não é equivalente a estado de emergência", acrescentou.O segundo ponto de discórdia foi: quem tem culpa das desigualdades sociais em Portugal?. Por um lado, Mayan culpou o socialismo: "dos últimos 25 anos, 19 foram governados por socialistas (e os últimos anos pela geringonça)". "Nunca houve políticas liberais aplicadas neste país", acusou Mayan, que mereceu resposta imediata de Marisa Matias. "Se quer colar-me à geringonça, cola-me bem. Foi durante este governo que se reduziu propinas, passes sociais, entre outras medidas", começou a bloquista."As pessoas não se esqueceram das medidas liberais durante a troika. Foram essas que meteram as pessoas fora do país", atirou. "Já cá faltava a teoria ‘a culpa é do Passos'", respondeu Mayan Gonçalves. "Nunca houve políticas liberais aplicadas neste país — não crie em realidades e histórias alternativas", insistiu o liberal.No fim, Marisa Matias e Tiago Mayan conseguiram vender as suas ideias para o respetivo eleitorado, que vivem em polos ideológicos opostos. Foi um debate onde concordaram em discordar — cada um no seu lado. "Sou de bom senso, todos somos de bom senso", disse Mayan.