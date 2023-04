Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Um hospital à beira da rutura

Aquele serviço já não lhe era estranho. Nem as histórias que o acompanhavam. “Tinha noção de que existiam lacunas. Houve uma vez que auxiliei o meu tutor numa apendicectomia, mas havia uma outra especialista atrás a dar-lhe indicações”, conta à SÁBADO. Diana Pereira fez o ano de formação geral (que antecede a escolha da especialidade) no Hospital de Faro. Conhecia o “rumor generalizado” sobre alguns elementos da Cirurgia, mas como tinha tido uma boa experiência com outra equipa, ficou ali a fazer o internato.