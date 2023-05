Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anuncia greve para 12 de maio

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou hoje uma greve para sexta-feira acompanhada de uma concentração em frente ao Ministério da Saúde para exigir melhores condições de trabalho e a contratação de mais profissionais.





A greve, que assinala o Dia Internacional do Enfermeiro, decorrerá entre as 08:00 e as 24:00.A concentração, que contará com a presença de delegados, dirigentes e ativistas sindicais, está marcada para as 11:00 em frente ao Ministério da Saúde, avançou o presidente do SEP, José Carlos Martins, em conferência de imprensa na sede do sindicato na Avenida 24 de Julho, em Lisboa.A paralisação deve-se ao agravamento das condições de trabalho com o aumento do recurso a trabalho extraordinário e consequente cansaço dos enfermeiros, sendo expectável que se intensifiquem as formas de luta, adiantou.