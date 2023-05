Duas raparigas quase perderam o pé, por descuido dos ortopedistas, e um homem de 68 anos foi enviado para casa com o diagnóstico de um dos tumores cerebrais mais agressivos. As denúncias de má prática médica naquela unidade algarvia sucedem-se.

Casos de negligência no Hospital de Faro

Já passaram praticamente três anos, mas Eudora Rosa nunca se esqueceu das palavras daquele médico ortopedista: “Isto é uma necrose, mãe, vá para casa e amanhã retira a ligadura e coloca Betadine”. Tratava-se do pé esquerdo da sua filha Bianca, de 4 anos. Explicação: uma necrose significa a morte dos tecidos. Bianca tinha, literalmente, um buraco negro no calcanhar, mas o médico ignorou: tapou a ferida com uma compressa, fez uma ligadura e enviou-a para casa. Eudora ficou em pânico e foi nesse dia, 20 de maio de 2020, pedir uma segunda opinião à médica de família. “Assim que destapou a ferida, ficou chocada. Não acreditava como a tinham mandado para casa assim”, conta a mãe, 36 anos.