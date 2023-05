Mais de 60% dos pagamentos nos hospitais privados são através de seguros

A procura por hospitais privados tem sido elevada nos últimos anos, o que fez com que as companhias de seguros correspondam já a mais de 60% dos pagamentos efetuados, segundo a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP).





"O crescimento da procura tem sido muito elevado e, em paralelo, o número de pessoas com seguro de saúde também cresce", disse o presidente da APHP, Óscar Gaspar, em declarações à Lusa."Claramente, as companhias de seguros são, de longe, o maior pagador que nós temos", reforçou, indicando que "correspondem a mais de 60% dos interlocutores em termos de pagamentos".Ao contrário, a ADSE (subsistema de saúde da função pública), que já representou cerca de 30% da atividade dos hospitais privados, caiu para cerca de 15%, referiu Óscar Gaspar.Segundo o presidente da APHP, apesar da ADSE "continuar a representar um volume significativo da atividade, já não é a entidade com maior volume de pessoas que chegam aos hospitais privados", sobretudo, devido às tabelas de preços mais rígidas, face às seguradoras, e à redução, desde 2018, da oferta de cuidados de saúde do regime convencionado.O número de utentes sem médico de família aumentou 29% num ano, ascendendo agora a quase 1,7 milhões, devido a aposentações e à falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para atrair especialistas.Segundo o portal da transparência do SNS, em abril de 2022 um total de 1.299.016 milhões utentes não tinham médico de família atribuído, número que aumentou para 1.678.226 um ano depois.Perante isso, o número de utentes acompanhados por esses especialistas de medicina geral e familiar baixou de cerca de 9,1 milhões para pouco mais de 8,8 milhões no mesmo período, indicam os dados oficiais.Para sábado estão agendadas marchas em Lisboa, Porto e Coimbra contra a "degradação do SNS", convocadas por vários sindicatos e com a participação de movimentos de utentes, uma iniciativa para reivindicar um "investimento sério" neste serviço público.