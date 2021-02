CDS: Voto secreto vai a votos

As mais lidas

Adolfo Mesquita Nunes NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA

"O Conselho Nacional pode decidir o que entender sobre o seu funcionamento", vinca um dirigente do partido, explicando que os estatutos dão margem para isso.

O entendimento do lado da oposição interna é outro: o Conselho de Jurisdição Nacional foi favorável ao voto secreto e isso tem de ser respeitado.

Entre os apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes cita-se o Artigo 40, n.o 5, que diz que "compete ainda ao Conselho Nacional de Jurisdição emitir, a solicitação de qualquer órgão

do Partido, pareceres, de carácter genérico, permanente e vinculativo, sobre a interpretação de normas estatutárias ou regulamentares e sobre integração de lacunas".

Para quem está com Adolfo, não há dúvidas. Se o voto não for secreto, isso pode pôr em causa a legalidade deste Conselho Nacional. E está tudo em cima da mesa: até a hipótese de recorrer aos tribunais.