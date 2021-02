CDS: Conselho Nacional em clima de guerra total

A guerra pela liderança no CDS está a passar por uma batalha de normas estatutárias. "Vai ser um suplício jurídico", comentava à SÁBADO um conselheiro nacional, enquanto o Conselho Nacional debatia se a decisão do Conselho de Jurisdição Nacional sobre a votação secreta da moção de confiança a Francisco Rodrigues dos Santos era ou não vinculativa.



Filipe Anacoreta Correia, presidente do Conselho Nacional, recusou votar a questão logo no arranque dos trabalhos, explicando que antes havia que tratar da ordem dos trabalhos.



À SÁBADO, uma fonte da direção explicava, porém, que a decisão da Jurisdição "é um parecer". Ou seja, pode ser levado a votação dos conselheiros nacionais.