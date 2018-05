Os vereadores do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa vão pedir o adiamento da discussão da Operação Integrada de Entrecampos, que consta da ordem de trabalhos da próxima reunião do executivo, alegando que "viola o Plano Director Municipal (PDM)".Esta operação que prevê a construção de 700 habitações de renda acessível naquela zona da cidade vai ser hoje apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), o socialista Fernando Medina, numa visita ao local, mas a proposta vai ser apreciada na próxima reunião privada do executivo, que decorre na quinta-feira.Numa nota enviada à Lusa, os eleitos do CDS alegam que numa primeira "leitura inicial da proposta", esta "parece configurar uma violação dos procedimentos e regras previstos na lei e que são competência da autarquia"."Através de conceitos artificiosos, e jogando com as definições e conceitos urbanísticos, a CML densifica em mais do dobro a construção no local, sem acautelar os impactos gerados, nomeadamente em termos de tráfego e da garantia do suporte da rede de transporte público, com prejuízo para a qualidade de vida no local", referem.A proposta que será apreciada na quinta-feira, e à qual a agência Lusa teve acesso, vai deliberar "determinar a abertura de um período de discussão pública das orientações estratégicas para a Operação Integrada de Entrecampos pelo prazo de 20 dias úteis".Para o vereador João Gonçalves Pereira "há uma espécie de criatividade urbanística que é preocupante"."Não percebemos a urgência da Câmara de Lisboa" para a aprovação de "uma proposta desta envergadura", elencado que "há muitos esclarecimentos a fazer".O centrista explicou que "há um momento de preparação das propostas em termos técnicos, em reuniões preparatórias que o gabinete do vereador Manuel Salgado [Urbanismo] costuma fazer com os vereadores da oposição, e há o momento da discussão política".Como tal reunião "não aconteceu", Gonçalves Pereira defendeu que a proposta "deve ser adiada, pelo menos, para a próxima semana", dado que "precisa de estudo e ponderação, e não há tempo para ler os documentos todos e fazer uma avaliação mais aprofundada"."A Câmara e Fernando Medina, em vez de andarem preocupados em fazer sessões de propaganda em série, deviam sim prestar esclarecimentos aos partidos eleitos na Câmara", advogou.Para os autarcas, este "projecto é submetido como facto consumado", o que o CDS-PP considera equivaler a uma "especulação imobiliária, apresentando-se como um centro de negócios/comércio e serviços, através de uma ?operação Integrada', conceito urbanístico esse inexistente à luz do ordenamento jurídico urbanístico em vigor à luz da legislação autárquica".Segundo os vereadores, pretende-se "fazer uma unidade de execução que abrange os terrenos da antiga Feira Popular, discutidos em hasta pública, e outros terrenos municipais junto à Av. Álvaro Pais, todos qualificados como polaridade urbana pelo PDM que permite construção com índice máximo de edificabilidade de 2,0 incluindo as ruas envolventes".A violação das regras do PDM ocorre porque "o executivo socialista está a separar duas parcelas (A e B) por operação prévia de destaque (da parcela A) para obter a maior edificabilidade possível, chegando a um valor excessivo de 5,0 quando ambas deveriam ser abrangidas por operação de loteamento com índice máximo de 2,0".Assim, "esta operação assenta na contabilização de áreas do domínio público (que a Câmara propõe desafectar para o domínio privado), o que juntamente com os terrenos privados, atinge o índice de edificabilidade de 5,0 - em total contradição com o PDM".