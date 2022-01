Foi uma noite estranha: ainda há poucos dias, os militantes do PSD sonhavam com uma vitória nas legislativas. Mas as primeiras projecções mostraram outra realidade. Rio assumiu que o partido falhou em toda a linha.

Uma noite na sede do PSD, de uma derrota digna do PS à possível demissão de Rio

"O ‘ir além da troika’ vai continuar a custar-nos muitas eleições". É como se a frase dita por Pedro Passos Coelho nos idos de 2011 se mantivesse colada ao partido para a eternidade. "Foi com isso, com o medo do regresso da direita ao poder, que António Costa canalizou o voto útil para o PS", acrescentou o mesmo militante, numa curta conversa com a SÁBADO, à medida que os resultados apontavam cada vez mais para uma maioria absoluta dos socialistas.

Foi uma noite estranha no Hotel Sana Marquês, em Lisboa, onde a direção de Rui Rio acompanhou a noite eleitoral. O entusiasmo das últimas semanas de campanha, até com o presidente do partido a aconselhar António Costa a "perder com dignidade", esmoreceu no dia da votação: poucos militantes no espaço do hotel reservado ao partido, dirigentes nacionais que chegavam e rapidamente se fechavam numa sala. David Justino foi dos primeiros dirigentes nacionais a chegar ao quartel-general: cauteloso nas palavras, preferiu elogiar a afluência às urnas.





À medida que os números das primeiras projeções circulavam pelos telemóveis, os rostos fechavam-se, as conversas decorriam quase em surdina. Os mais otimistas procuravam "nos intervalos" o lenitivo para a dor provocada pela, ainda antes das 20h, provável maioria absoluta do PS.