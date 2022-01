Livre: Rui Tavares vence sereno (e dormiu a sesta à tarde)

"Parabéns a você, nesta data querida", cantava-se na sala cheia da Casa do Alentejo, em Lisboa, local escolhido para a apresentação dos resultados do partido. Já passava da meia-noite e meia e o aniversariante era o Livre, 8 anos acabados de fazer, ainda criança e com dores de crescimento (recorde-se que em fevereiro de 2020, a deputada Joacine Katar Moreira saiu do Livre, após a assembleia do mesmo retirar-lhe a confiança política). Quanto ao segundo aniversariante, Rui Tavares, eleito deputado único pelo partido, mostrava-se satisfeito.



"Sinto-me sereno", diz o fundador do partido à SÁBADO. Intercalava a entrevista com abraços aos militantes, "camaradas", repetia.



Hábito de dormir a sesta

De fato cinzento e voz colocada, Rui Tavares não transparecia ansiedade, mesmo perante o risco de não ser eleito. Dormiu a sesta à tarde, de meia hora. Hábito que faz questão de cumprir, mesmo na fase mais frenética dos debates – um deles com André Ventura e que não lhe tirou o sono, garante: "Aquela personagem não me intimida de maneira nenhuma."