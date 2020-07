A EDP vai ser constituída como arguida no processo das rendas excessivas da elétrica, avança a RTP. De acordo com a estação pública, que teve acesso ao processo, o Ministério Público também quer que o antigo secretário de Estado da Energia do Governo Passos Coelho, Artur Trindade, seja também ouvido na condição de arguido.



A RTP aponta também que procuradores querem que o representante da EDP seja interrogado até 24 de julho.