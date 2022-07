Caso das golas antifogo investigado na Europa

O Organismo Europeu de Luta Antifraude está a investigar o caso das golas antifogo, avança o jornal Público. O Ministério Público português acusou um ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e de um ex-secretário de Estado pelos crimes de fraude na obtenção de subsídio e participação económica em negócio em regime de co-autoria com outros arguidos do mesmo caso.







Ministério Público abre inquérito à compra das golas inflamáveis

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF, na sigla original, em francês) já recebeu documentação por parte do MP para a investigação do caso no qual foram distribuídas mais de 70 mil golas antifogo à população que eram produzidas com material inflamávelPortugal já tinha devolvido 833,4 mil euros em comparticipações da Europa pelos programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras" na sequência desta caso.Cinco empresas foram acusadas, bem como o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Neves, e o ex-líder da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Mourato Nunes.