Governo e firmas de advogados: a velha porta que não pára de girar

O ex-ministro e agora deputado João Matos Fernandes vai para um escritório onde já há dois ex-governantes na área do Ambiente. Pedro Siza Vieira, que tutelava uma pasta relacionada com empresas, regressa às discretas arbitragens comerciais numa outra firma de topo. E está tudo bem?

A contratação do ex-ministro do Ambiente e atual deputado socialista João Matos Fernandes pela Abreu Advogados não é uma estreia daquela sociedade de advocacia em recrutamentos à saída de um governo. Matos Fernandes será consultor sénior para as áreas da energia e do ambiente, que tutelou até ao fim de março passado, nas quais a Abreu tem uma presença forte – e outros ex-governantes da área ao leme.