Júlia Grilo, tia da criança, revela que queriam que menino falasse em angolanos.

Júlia Grilo garantiu à Polícia Judiciária que o sobrinho de 13 anos - que agora está a seu cargo - foi aconselhado a mentir pela própria mãe.



Em declarações prestadas a 15 de outubro do ano passado, menos de um mês depois de Rosa ter sido presa e quando ainda dizia publicamente que acreditava na cunhada, Júlia já mostrava reservas aos inspetores.



A custódia do filho de 13 anos de Rosa Grilo foi atribuída esta quarta-feira à tia paterna, ou seja, à irmã de Luís Grilo. A medida foi conhecida depois da viúva ter saído do tribunal de Vila Franca de Xira para regressar à cadeira de Tires.



Nesta audiência foram também ouvidos a psicóloga e o pedopsiquiatra que têm acompanhado a criança. Devido a todos os acontecimentos relacionados com o homicídio do triatleta Luís Grilo, a criança de 13 anos estará com uma depressão.