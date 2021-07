Cabrita sobre acidente: 'Não desejo a ninguém ver-se envolvido numa situação tão dramática como esta'

Eduardo Cabrita abordou pela primeira vez o acidente na A6 em que a viatura em que seguia esteve envolvida, e que resultou na morte de um trabalhador na via.







Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Entendo que não existe nenhum cidadão ou entidade que esteja acima do que é o quadro legal aplicável. Não desejo a ninguém ver-se envolvido, na qualidade de passageiro, numa situação tão dramática como esta e por isso gostaria de fazer um apelo sem qualquer referência específica que confiássemos naqueles a quem cabe apurar os factos e não transformássemos algo que é um momento triste, um momento pelo qual no plano pessoal jamais passei, e não desejo a ninguém que tal suceda...", afirmou o ministro da Administração Interna. "Iinfelizmente acidentes ocorrem sempre mais do que gostaríamos, esta é uma matéria de que modo algum deve ser quadro de confrontação política que tem outro tipo de temas."Eduardo Cabrita sublinhou ter manifestado "as devidas condolências sobre o trabalhador que foi mortalmente vítima deste acidente rodoviário", recordando a "viva solidariedade, por via telefónica, que foi prestada pela minha chefe de gabinete".O ministro adianta que foram dadas indicações ao Instituto de Segurança Social "contactos que permitissem agilizar os mecanismos legais de apoio previstos nestas circunstâncias" e que "na definição de responsabilidades, serão assumidas as componentes indemnizatórias de vidas que não permitem compensar de modo algum aquilo que não tem forma de ser ultrapassado que é a perda de uma vida".A participação dos factos "como sempre sucede em acidentes em que haja vítima mortal" aconteceu e foi "aberto o devido inquérito pelo Ministério Público através do MP de Évora. "Quer o MAI quer as pessoas que estiveram no local, quer as estruturas do MAI, as forças de segurança e seus elementos, estão a fazê-lo e nao deixarão de prestar a colaboração necessária ao que sejam pedidos necessários para o apuramento total do que ocorreu", afirmou o ministro.Sobre a continuação do cargo, Eduardo Cabrita atirou responsabilidades para o primeiro-ministro, indicando porém que os quatro anos em que foi ministro foram aqueles em que se verificaram "os melhores indicadores de segurança".