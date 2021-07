Acidente mortal. As perguntas a que o MAI não responde

No dia 18 de junho, o carro onde seguia o ministro da Administração Interna (MAI) atropelou mortalmente um trabalhador que fazia trabalhos de limpeza na A6. No dia seguinte, em resposta a "informações erróneas divulgadas sobre o acidente de viação", o gabinete de Eduardo Cabrita emitia um comunicado sobre o mesmo, mas depois remeteu-se ao silêncio total sobre o caso.

Nesse comunicado, o MAI informava que a viatura onde seguia o governante "não sofreu qualquer despiste" e que seguia "na faixa de rodagem, de onde nunca saiu". O ministério referia ainda que "não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso". Acrescentava ainda no final do comunicado que "estando a decorrer uma investigação ao acidente, por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Évora da Guarda Nacional Republicana, quaisquer informações adicionais só poderão ser prestadas nesse âmbito".

Desde então, várias notícias têm surgido sobre o tema. A Brisa desmentiu o ministério, dizendo que os trabalhos na via estavam, de facto, bem sinalizados.