Quem são os quatro motoristas de Eduardo Cabrita

Nota: Embora as nomeações do pessoal afeto aos gabinetes ministeriais sejam públicas, a SÁBADO opta por não divulgar os nomes dos motoristas de Eduardo Cabrita por se desconhecer a identidade do que estava ao volante do carro envolvido no acidente de 18 de junho e por estar a decorrer um inquérito no DIAP, não estando portanto indiciada qualquer responsabilidade do condutor no atropelamento.

Direção-Geral da Política de Justiça e os restantes foram "recrutados" noutros ministérios.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, tem quatro motoristas nomeados para o seu gabinete. Um deles conduzia o carro que, no dia 18 de junho, atropelou mortalmente um homem que procedia a trabalhos de manutenção na A6. Os dois secretários de Estado têm cada um dois motoristas. Todos recebem o mesmo vencimento líquido de €1.441,91.Os quatro motoristas de Eduardo Cabrita pertencem a vários quadros de pessoal do Estado. Só um pertence ao Ministério da Administração Interna (MAI). Outro vem da