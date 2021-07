Lei não autoriza excesso de velocidade se Cabrita voltava de evento

Ainda há muitas perguntas sem resposta no caso do acidente que envolveu o carro onde seguia Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e que provocou uma vítima mortal. Há também muitas dúvidas quando se lê o que diz o Código da Estrada e, para já, à SÁBADO, a Ordem dos Advogados defende que a norma deve ser clarificada para "esclarecer rigorosamente em que condições se aplica", em vez de "assentar apenas em conceitos vagos e indeterminados". E deixa o aviso: o Código da Estrada não dá "autorização para a não observação das regras de trânsito em caso de estar apenas o exercício de funções de governo, como a presença numa cerimónia protocolar."

O BMW que transportava Eduardo Cabrita circulava, segundo as estimativas das câmaras instaladas na autoestrada, a cerca de 200 km/h, em claro incumprimento das regras impostas pelo Código da Estrada. No entanto, sobre as deslocações em serviço de urgência e transportes especiais, o Código da Estrada refere que "os condutores de veículos que transitem em missão de polícia, de prestação de socorro, de segurança prisional ou de serviço urgente de interesse público assinalando adequadamente a sua marcha podem, quando a sua missão o exigir, deixar de observar as regras e os sinais de trânsito, mas devem respeitar as ordens dos agentes reguladores do trânsito".

O que permite a lei?

À SÁBADO, José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), explicou o que são, afinal, deslocações em serviço de urgência: "A lei permite que, em determinados casos de emergência, determinadas viaturas possam circular não cumprindo as regras de trânsito, mas garantido as normas de segurança" e utilizando sinalização sonora e visual. É frequente ver ambulâncias a passar sinais vermelhos, porque vão em emergência e o mesmo acontece com veículos dos bombeiros ou da PSP, por exemplo. José Miguel Trigoso refere ainda que, se uma pessoa se sentir mal em viagem e precisar de cuidados médicos, o condutor pode utilizar as luzes e a buzina para indicar que está em serviço de urgência. No caso especifico do acidente de Eduardo Cabrita, a dúvida reside ainda no motivo do excesso de velocidade, já que o ministro da Administração Interna se encontrava a regressar de uma cerimónia.