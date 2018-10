O processo começou em 1996 mas os incêndios do fim-de-semana e a decisão de proibir construções na área atingida do Parque Nacional Sintra-Cascais levaram a Prontohotel e a Quinta do Guincho a pedir uma indemnização de 13 milhões de euros.

A Câmara de Cascais, o Turismo de Portugal e o Estado português vão ser processados por dois promotores imobiliários que exigem 13 milhões de euros por danos causados devido à proibição de construção na área ardida no Parque Natural Sintra-Cascais, este fim-de-semana. Segundo o Diário de Notícias, a Prontohotel e a Quinta do Guincho queriam construir, entre Malveira da Serra e o Guincho, um hotel de 4 estrelas, um campo de golfe e 235 habitações.

O caso remonta a 1996 e o projecto ocuparia um terreno de 40 hectares junto à estrada nacional 247, a língua de terra que ardeu no passado sábado. As construções foram sucessivamente aprovadas pelas autoridades até que, em 2000, o então ministro do Ambiente, José Sócrates, sugeriu o indeferimento das licenças de construção – e o processo ficou parado até agora.

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreira, confirmou ao DN ter sido notificado da acção colocada pelos imobiliários, mas que desconhece os fundamentos e quem colocou a acção. E recordou que a autarquia que lidera deu "aval" a medidas que visam evitar a especulação imobiliária nas áreas ardidas. "Temos dito e redito: connosco o Parque Natural não está para negociações. Construção zero significa construção zero. O que nós pretendemos é evitar que isso [especulação] venha a acontecer e para isso há um conjunto de medidas complementares. Fiz um despacho em que não ficam autorizadas construções", revelou o autarca.

Carlos Carreiras apresentou já esta semana um pacote de medidas de protecção do Parque Natural na sequência dos incêndios de 6 de Outubro, com medidas duras contra quem desrespeitar a norma de construção zero. Segundo o presidente do município "a estratégia passa por reflorestar terrenos, accionar o direito de preferência sempre que for possível ou pura e simplesmente expropriar". "Não à construção é não à construção. Se depender de mim, este empreendimento nunca acontecerá", reforçou.

Esta quarta-feira, Carlos Carreiras já dissera que os proprietários que não cumpram as restrições à construção nos terrenos florestais ardidos no incêndio no Parque Natural Sintra-Cascais poderão ser expropriados. O despacho publicado pelo município, formulado de acordo com a lei em vigor que restringe o direito à construção em terrenos florestais ardidos "abarca dez anos, o limite máximo que a legislação permite".

"Temos evidências que nos mostram que, desde domingo, já há placas a indicar a intenção de venda de terrenos ardidos. As placas são novas e estão colocadas em árvores ardidas. O município vai exercer o direito de preferência, consignado na lei, nas transacções onerosas que possam acontecer no Parque Natural", assegurou.

O incêndio deflagrou no sábado, na Peninha, na serra de Sintra, distrito de Lisboa, e alastrou depois ao concelho de Cascais. Foi dominado pelas 10h45 de domingo. O fogo provocou 21 feridos ligeiros, entre os quais dez operacionais e um civil que foram levados para o hospital e dez bombeiros que foram assistidos no local e regressaram ao combate ao incêndio. Cerca de 300 pessoas foram retiradas do parque de campismo da Areia, e outras 47 foram levadas de suas casas, localizadas em toda a área do fogo, nomeadamente nas localidades de Biscaia, Almoinhas Velhas e Figueira do Guincho.