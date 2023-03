Bispo do Porto pede aos católicos que identifiquem as vítimas de abuso

Em resposta à carta aberta assinada por mais de 400 católicos a pedir explicações sobre a forma como o bispo do Porto está a gerir os abusos sexuais D. Manuel Linda escreveu: "Se conhecem as vítimas, em consciência devem indicá-las ao bispo".







Bispo do Porto, Manuel Linda

Na carta aberta foi apontada a "falta de sentido de urgência e de clareza" por parte do responsável da diocese, assim como as "não decisões" do bispo do Porto."Não podemos calar a nossa dor e comunhão com o sofrimento das vítimas dos abusos sexuais. E não podemos calar, também, o desconforto pelos sinais que não confirmam a sintonia, nem com a urgência, nem com o consolo da clareza", afirmaram os subscritores entre os quais se encontram figuras públicas como Jorge Gabriel, Hélio Loureiro e Bento Amaral.D. Manuel Linda optou por responder através do site da diocese com o argumento de que "a lista apresentada pela Comissão Independente apenas traz o nome do eventual abusador e não o da vítima" pedindo ainda aos subscritores da carta que, se conhecem as vítimas, as identifiquem.O bispo do Porto garante ainda que "as preocupações apresentadas na Carta são as mesmas" que tem e afirma que neste momento o essencial é fornecer às vítimas, "logo que sejam conhecidas", "apoio personalizado" enquanto se trabalha para a "erradicação da pedofilia na vida da Igreja", declarando: "Nenhum abusador tem ou terá lugar no sei da clero".O bispo esclarece que já remeteu para o Ministério Público e para o Vaticano a lista com os nomes dos sete sacerdotes ainda vivos que recebeu.