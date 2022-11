Manuel Linda. O mais polémico de todos os bispos

"Em todos os tempos e circunstâncias, o homem arrasta consigo a terrível inclinação a contradizer o plano divino”, proferiu Manuel Linda na sua primeira homília pontífice. Foi a 25 de abril de 2018, um mês após o Papa Francisco o ter nomeado bispo do Porto. Foram premonitórios, os votos “purificadores” de Manuel Linda. Quatro meses volvidos sobre o seu assentamento na cadeira bispal do Porto, as suas palavras converteram-se em atos. Concretos. Afastou por decreto episcopal dois padres da área da formação eclesiástica diocesana, Hélder Barbosa e Jorge Madureira, este último gestor do Seminário Menor do Bom Jesus e diretor do Colégio Diocesano de Ermesinde, por alegada má gestão. Os padres visados recusaram a ordem do novo bispo e o caso, inédito na Igreja portuguesa, aguarda ainda decisão de recurso na Congregação do Clero, no Vaticano.