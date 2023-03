Nova Agência Portuguesa para as Migrações deixa ciganos preocupados

Governo prepara fusão do SEF com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), onde está hoje o Observatório para as Comunidades Ciganas. Ainda sem nova estratégia nacional de integração aprovada, a indefinição causa "preocupação" entre os ciganos. E há 40 trabalhadores do ACM com futuro incerto.