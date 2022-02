Berardo vê ser-lhe revogada parte das medidas de coação aplicadas por Carlos Alexandre

As mais lidas

O Tribunal da relação de Lisboa decidiu levantar algumas das medidas de coação a que o empresário Joe Berardo estava sujeito, medidas essas que haviam sido decididas pelo juiz Carlos Alexandre, avança o Correio da Manhã.



Nome de Berardo continua na fachada do Centro Cultural de Belém onde estão as suas obras

No acórdão é explicado que se mantém a caução de cinco milhões de euros e a proibição de Joe Berardo sair do país, salvo se tiver autorização expressa do tribunal.





