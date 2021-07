Juiz Carlos Alexandre aceita forma de Joe Berardo prestar os 5 milhões de euros de caução

O juiz Carlos Alexandre aceitou a forma de pagamento apresentada por Joe Berardo como garantia da caução de 5 milhões de euros, avançou a SIC Notícias, que indica que a hipoteca de imóveis apresentada pelo empresário, indiciado pela prática de burla qualificada, branqueamento, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e descaminho, terá um valor de 8 milhões de euros.



NUNO VEIGA/LUSA

Além da caução, o tribunal determinou também a entrega do passaporte e proibição de sair do país e de contactar com o advogado André Luís Gomes, outro arguido no processo que investiga vários crimes relacionados com a Caixa Geral de Depósitos, com financiamentos de 439 milhões de euros.

Segundo o Ministério Público (MP), entre 2006 e 2009, Berardo e as suas empresas contrataram quatro operações de financiamento que terão causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à CGD, ao Novo Banco e ao BCP.