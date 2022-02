Estão internados 1.501 doentes com o novo coronavírus, 98 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Covid-19: Portugal com mais 22 mortos e 10.376 novos casos

Portugal registou mais 10.376 novos casos e 22 mortes por covid-19, nas últimas 24 horas.







Foram dados como recuperados 22.645 pacientes, havendo 456 mil casos ativos.Estão internados 1.501 doentes com o novo coronavírus, 98 dos quais em unidades de cuidados intensivos.A incidência situa-se, atualmente no 2.222 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, com o R(t) a estar nos 0,73.