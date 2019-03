Juiz desembargador foi transferido para uma secção cível de forma a não apreciar recursos sobre violência doméstica. Decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal da Relação do Porto

Foi por "conveniência de serviço" e "em ordem à preservação da confiança dos cidadãos no sistema de justiça" que o juiz desembargador Neto de Moura foi transferido para uma secção cível do Tribunal da Relação do Porto. Foram estas as razões, que obtiveram a concordância do juiz em causa, que levaram o presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, a transferir Neto de Moura, segundo um despacho - Provimento 03/2019 - a que a SÁBADO teve acesso.



Já em 2018, considerando que "algumas pessoas", que não identificou, tinham "cavalgado uma onda de mentira e deturpação" sobre as decisões por si tomadas, o juiz Neto de Moura pediu para deixar de julgar casos de violência doméstica, bem que fosse durante um período de tempo definido.



Segundo o Público, a decisão foi tomada já depois de serem conhecidos dois dos seus polémicos acórdãos e ainda antes de ser advertido pelo Conselho Superior de Magistratura – e quando é a chamado a deliberar o recurso de um suspeito de violência doméstica, detido preventivamente, e que o tribunal de primeira instância da Maia se recusa libertar.



De acordo com o mesmo jornal, o Supremo Tribunal de Justiça negou-lhe essa pretensão. "Trata-se de desejo que, pela sua natureza e extensão, não pode ser acolhido por este tribunal", diz a resposta dos conselheiros Carlos Almeida, Baltazar Pinto e o ex-procurador-geral da República Souto de Moura – até porque não existe nenhuma lei que possa ser aplicada num geral, tendo os pedidos que ser feitos caso a caso.



Além disso, recordaram, é ao Conselho Superior da Magistratura que cabe avaliar se Neto de Moura pode decidir sobre casos de violência doméstica. Ainda assim, em declarações ao Público, o advogado do juiz, Ricardo Serrano Vieira, diz sem dúvidas: "Neto de Moura está obrigado a julgar violência doméstica".