Depois de ser noticiado que o juiz Neto de Moura iria processar os humoristas Bruno Nogueira e Ricardo Araújo Pereira por, alegadamente, difamarem o seu caráter, estes afirmaram que iriam responder "em sede própria". O ex-Gato Fedorento fê-lo nos programas Governo Sombra e Gente que Não Sabe Estar, este fim-de-semana, e Bruno Nogueira e João Quadros esperaram por esta segunda-feira pelo programa da TSF Tubo de Ensaio para responder. Neste segmento, os dois humoristas voltam a satirizar os acórdãos assinados pelo juiz e pela decisão de processar aqueles que o criticaram.





Reagirei em sede própria. Segunda-feira (amanhã) às 9h20, no Tubo de Ensaio - TSF pic.twitter.com/ISTWCpuYaz

A sátira começa logo na apresentação quando Bruno Nogueira, que dá voz aos textos de João Quadros, cumprimenta as "pessoas e também o excelentíssimo Neto de Moura".

Pouco depois, o humorista pede desculpa aos ouvintes por ter passado "anos a construir uma carreira" que o levasse "a ser processado por pessoas com valores morais apurados", mas acabou "processado pelo juiz Neto de Moura". "Merecíamos todos melhor", lamenta ironicamente o humorista.





Vai ser uma festa , o shor neto quer festa com o Rap , o Nogueira e eu. Hoje e o RAP Amanhã somos nos Este juiz vai ser um mon cheri pic.twitter.com/zVk1BKdBuG — Joao Quadros (@omalestafeito) March 3, 2019









Bruno Nogueira dirige-se depois diretamente ao facto de Neto de Moura querer processar os que o criticaram. "Antes fazer parte da lista negra deste senhor do que da lista violácea de mulheres agredidas por maridos, amantes ou ex-maridos e ex-amantes que tiveram de passar pelas suas mãos em decisões e acórdãos", atira o humorista, afirmando posteriormente: "Para Neto de Moura, a dor e humilhação manifestam-se mais no ser humano quando lhe beliscam o ego do que quando agridem a soco uma mulher", em referência a um acórdão revelado a semanada passada em que o juiz decidiu retirar a pulseira eletrónica a um homem condenado por agredir a soco a mulher.

Nogueira reconhece que o juiz está no seu direito de se sentir ofendido e confessa que se Neto de Moura não se sentisse ofendido era sinal de que os humoristas não estavam a fazer bem o seu trabalho. "Eu também me sinto ofendido com o que o senhor escreve nos seus acórdãos, já agora", acrescenta.

"Um juiz que trai o Código Civil e usa o preconceito da Bíblia e até leis de 1886 não tem qualquer probidade moral para ser juiz, quanto mais para dar lições de moral seja a quem for", consideram Bruno Nogueira e João Quadros.

Na crónica do Tubo de Ensaio emitida esta segunda-feira, a dupla satiriza parte de um acórdão assinado pelo magistrado, afirmando que o registou "como factos de pouca gravidade as ofensas verbais e ameaças. Eu sinto-me defendido pelo seu próprio acórdão", diz o humorista.

"A Associação de Juízes acha que enxovalhámos o doutor Neto de Moura quando basicamente quase só fizemos citações do acórdão. Portanto, está tudo dito", lembra ainda o humorista antes de afirmar que espera que, caso chegue a julgamento, seja julgado por um juiz competente e "não por alguém como o senhor que descobriu o fogo há quinze dias".