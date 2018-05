O ex-secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, desistiu do doutoramento em Direito em que estava inscrito na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). Segundo o Público, após a denúncia de que a referência no seu currículo à Universidade da Califórnia, em Berkeley, era falsa, o social-democrata antecipou-se à decisão final da UAL e renunciou à inscrição no doutoramento.

Depois da denúncia, a Comissão Científica de Direito da Autónoma tinha recomendado que o antigo secretário-geral do PSD frequentasse as aulas de doutoramento de que tinha sido dispensado, decisão que teria de ser confirmada na quarta-feira pelo Conselho Científico da universidade.

Contudo, o Conselho Científico do estabelecimento de ensino reuniu-se, com a situação de Barreiras Duarte na ordem de trabalhos, mas "nem sequer produziu nenhuma deliberação". Segundo explicou Reginaldo de Almeida, administrador da universidade, ao jornal, "por comunicação escrita prévia à reunião" Barreiras Duarte renunciou à inscrição no doutoramento em Direito.

Na altura em que foi admitido a doutoramento, Feliciano Barreiras Duarte foi dispensado da componente lectiva, não estando obrigado a frequentar as aulas. A dispensa das aulas de doutoramento havia sido justificada com o percurso profissional e curriculum académico do social-democrata. Contudo, Barreiras Duarte não era visiting scholar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, como alegava no currículo.

Estas informações falsas levaram a que Barreiras Duarte se demitisse de secretário-geral do PSD da presidência de Rui Rio.