Capa n.º 725

Na declaração de interesses entregue ao Tribunal Constitucional em 2010, Feliciano Barreiras Duarte assinala um depósito a prazo de 1.000.000 euros. Sim, um milhão de euros, no BPN, depósito constituído a 15 de Outubro de 2009, por 365 dias. Ora, nada no percurso profissional anterior de Barreiras Duarte, de 52 anos, e nos seus rendimentos declarados ou empréstimos contraídos permite supor que pudesse possuir um valor daqueles. Contactado, Feliciano pediu ao amigo António Laranjeira que esclarecesse que se tratava de um lapso, "obviamente".Foi depois enviada àum duplicado de uma declaração ao TC em que constam apenas 1.000,00 euros. Seria (de novo) um problema de vírgulas mal colocadas e zeros? Segunda consulta ao TC comprovou que o que está na declaração entregue ao tribunal é – mesmo – um milhão de euros. Possível explicação, sendo que Feliciano nunca teve tal valor: como são entregues declarações em duplicado (não são aceites fotocópias), enganou-se, e numa delas escreveu 1.000.000 em vez de 1.000,00. Quando houver oportunidade, há-de corrigir. O caso acaba por ser só mais uma metáfora, mas adequada a quem nos últimos dias caiu politicamente, vítima de versões incongruentes com a realidade e demasiadas vírgulas mal colocadas na dissertação de mestrado, que deram azo a troça nas redes sociais.conta-lhe esta e outras histórias atribuladas da vida política de Feliciano Barreiras Duarte, na edição, nas bancas dia 22. Até porque é que Passos Coelho andou de gatas à procura de uma tomada no gabinete de Feliciano Barreiras Duarte.