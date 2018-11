Antigo secretário-geral do PSD terá abandonado a Assembleia da República devido a uma “emergência familiar”. No entanto, o Regimento da AR refere que "não é admitido o voto por procuração ou por correspondência".

No dia 30 de Outubro, pelas 18h00, Ferro Rodrigues iniciou a votação do Orçamento do Estado para 2019. Apesar de o voto, contra, de Feliciano Barreiras Duarte ter sido contabilizado na Assembleia da República, o deputado social-democrata não se encontrava na sala do hemiciclo durante a votação, avança o Sapo24.

O antigo secretário-geral e deputado do PSD abandonou a sala antes do momento da votação, tendo o voto, mesmo assim, sido registado. Mas o artigo 93.º do Regimento da Assembleia da República refere que "não é admitido o voto por procuração ou por correspondência".

Feliciano Barreiras Duarte terá abandonado o Parlamento por volta das "13h00 para acorrer a uma emergência de um dos seus filhos menores", disse fonte autorizada pelo deputado ao jornal. "A sua saída do Parlamento, depois de ter assistido a toda a sessão [da manhã], teve a ver com a sua condição de Pai, que tem tido um dos seus filhos com sucessivos problemas de saúde, o que o tem levado inclusive a muitos internamentos hospitalares e a outros acompanhamentos médicos e familiares regulares". A mesma fonte garantiu ainda que a situação é "do conhecimento de vários deputados de várias bancadas".

De acordo com a mesma fonte, Barreiras Duarte vai "escrever aos serviços da Assembleia da República comunicando a situação como ela ocorreu, para que seja eventualmente marcada falta a esta votação, considerando os fundamentos de saída de emergência".

Em Março deste ano, Feliciano Barreiras Duarte abandonou o cargo de secretário-geral do PSD após uma polémica que envolvia irregularidades no seu currículo.



As presenças-fantasma no Parlamento

Esta situação com Barreiras Duarte surge poucas semanas depois do actual secretário-geral do PSD, José Silvano, ter sido altamente escrutinado por ter assinado a presença em duas sessões de debate parlamentar sem ter estado presente.



Uma outra deputada social-democrata veio assumir publicamente a culpa, dizendo que tinha, inadvertidamente, marcado a presença do secretário-geral quando tentou entrar no seu computador de forma a poder aceder a uns documentos da bancada socia-democrata. O Ministério Público anunciou ter aberto um inquérito ao caso.



Questionado sobre o tema das faltas de José Silvano, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que se tratavam apenas de "questiúnculas" sem importância.



Além de José Silvano houve mais dois casos de falsas presenças parlamentares a envolver os deputados do PSD José Matos Rosa (então secretário-geral do partido) e Duarte Marques.