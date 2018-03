Recorde-se que, na descrição do percurso profissional, Barreiras Duarte diz-se visiting scholar da Universidade Pública de Berkeley, EUA, "desde Junho de 2009". Duarte indicou que "está a concluir o doutoramento com uma tese sobre ‘Políticas Públicas e Direito da Imigração’ em parceria com a Universidade Pública de Berkeley, Califórnia, EUA, com o estatuto de visiting scholar.





Relacionado Barreiras Duarte também mentiu sobre Berkeley na tese de mestrado Rui Rio satisfeito com explicação de Feliciano Barreiras Duarte Ao jornal Sol, a Universidade norte-americana desmentiu que Duarte figure nos registos de professores convidados. Deolinda Adão, que assina a carta apresentada por Duarte como prova do seu estatuto de visiting scholar, garantiu na altura que o documento é forjado e diz estar "pronta a declarar em tribunal que esse documento é uma falsificação".