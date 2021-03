Autónoma fecha os olhos a plágio

O juiz Kassio Nunes Marques foi empossado a 5 de novembro como membro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, sob proposta do Presidente Jair Bolsonaro. A indicação, que passou no Senado brasileiro, não esteve contudo livre de polémica – e uma polémica que envolve Portugal.



A 7 de outubro último, a revista brasileira Crusoé publicou um artigo em que apontava a coincidência total, à vírgula, entre trechos enormes da dissertação de mestrado de Kassio Marques na Universidade Autónoma de Lisboa e artigos publicados online por um advogado brasileiro, Saul Tourinho Leal.



A revista utilizou o programa informático Plagium, usado pelas principais universidades brasileiras, que concluiu que o documento de Kassio apresenta uma semelhança de 46% com outros documentos já publicados. Há quatro artigos de Saul Leal que surgem com trechos copiados parcial ou integralmente. A semelhança é tal que Kassio copia até uma gralha: onde Saul cita um artigo da Constituição da "Naníbia" (em vez de "Namíbia"), o juiz do Supremo faz exatamente o mesmo erro. A adensar ainda mais as suspeitas de copy-paste.