Cerca de duas dezenas de pessoas ligadas à arbitragem de futebol foram "espiadas" por José Nogueira Silva, oficial de justiça detido por suspeitas de ser a principal toupeira do Benfica no sistema judicial. Segundo avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias, estas pessoas estão a ser chamadas pelas autoridades para prestar declarações, podendo vir a constituir-se como assistentes no processo.

Entre os "espiados" por José Nogueira Silva — que utilizava o programa Citius para consultar os processos do Benfica, FC Porto, Sporting e ainda informações relativas aos indivíduos envolvidos — encontra-se o antigo árbitro assistente contratado pelo Sporting como assessor, Hernâni de Jesus Fernandes.

O antigo árbitro assistente, que segundo o jornal já terá sido ouvido pelo Ministério Público, terá sido informado pelas autoridades de que a sua vida privada tinha sido devassada, crime previsto por lei. Consequentemente, Hernâni de Jesus Fernandes pode constituir-se assistente no processo que envolve José Nogueira Silva, o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, e outros cinco arguidos.

Estas pessoas ligadas à arbitragem de futebol podem ainda exigir uma indemnização aos acusados.