Aviso amarelo mantém-se em quase todos os distritos

Évora será hoje a cidade mais quente com 40º, enquanto Sines e Aveiro serão as regiões com temperaturas mais baixas, 29º.

Todos os distritos continuam hoje sob aviso amarelo devido às altas temperaturas, com exceção de Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



AP Photo/Andrew Medichini

Os avisos vão prolongar-se até às 00:00 de sábado na maioria do território, contudo termina às 18:00 de quinta-feira nos distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê continuação de tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte nas terras altas e descida de temperatura no litoral Centro.

