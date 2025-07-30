Sábado – Pense por si

Fogo no concelho de Nisa está dominado

Lusa 30 de julho de 2025 às 08:17
O alerta para este fogo foi dado ao início da tarde de terça-feira e levou à retirada de habitantes de aldeias do concelho, nomeadamente Vinagra, São Simão e Pé da Serra.

O incêndio que deflagrou na terça-feira no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, foi dado hoje de manhã como dominado, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Cerca das 07:45 de hoje, este incêndio mobilizava ainda 297 operacionais e 98 meios terrestres.

O alerta para este fogo, em zona florestal, foi dado ao início da tarde de terça-feira e levou, por precaução, à retirada de habitantes de aldeias do concelho, nomeadamente Vinagra, São Simão e Pé da Serra.

Durante a madrugada foram dominados os incêndios em Penamacor, distrito de Castelo Branco, e em Alcanede, Santarém.

Às 07:50 maninham-se ativos os fogos em Arouca, disterito de Aveiro, Ponte de Lima e Ponte da barca, ambos no distrito de Viana do Castelo, e de Penafiel, no porto., segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

