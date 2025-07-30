Mais de 1.700 operacionais e 560 viaturas no combate aos principais fogos

Às 16h, de acordo com a GNR, registavam-se cortes na Estrada Nacional 18 (EN18), no distrito de Portalegre entre Vila Velha de Ródão e Nisa e na Autoestrada 41 (A41), nos dois sentidos, entre Paços de Ferreira e Espinho, no distrito do Porto.

Os seis principais incêndios a lavrar esta quarta-feira em Portugal continental estavam às 17h a ser combatidos por 1.723 operacionais, apoiados por 562 viaturas e 17 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.



MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no fogo que deflagrou na segunda-feira no concelho de Arouca, distrito de Aveiro (e que já passou para o concelho de Castelo de Paiva), estão empenhados 725 operacionais, 257 viaturas e dois meios aéreos.

Este é o maior fogo incluído pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas "ocorrências significativas", assim descritas pela sua duração ou pelo número de meios envolvidos.

O incêndio que se iniciou no sábado no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), e que esta manhã alastrou ao concelho vizinho de Terras de Bouro, distrito de Braga, está a ser combatido por 406 operacionais, 132 viaturas e nove meios aéreos.

Já no incêndio que deflagrou na terça-feira no concelho de Penafiel, distrito do Porto, estão envolvidos 178 operacionais, apoiados por 48 viaturas e dois meios aéreos.

O fogo de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, teve início ao final da noite de segunda-feira e estão agora empenhados nos trabalhos 163 operacionais, apoiados 54 viaturas e sem meios aéreos.

No concelho de Cinfães, distrito de Viseu, o incêndio que deflagrou pelas 06h10 de terça-feira está a ser combatido por 55 operacionais, apoiados por 16 viaturas e sem meios aéreos.

Às 09h50 de hoje deflagrou um incêndio no concelho de Paredes, distrito do Porto, onde estão envolvidos 194 operacionais, 55 viaturas e quatro meios aéreos.

Na lista de ocorrências significativas da Proteção Civil constam ainda os fogos de Nisa, Castelo Branco, Sever do Vouga, Paredes e Seia, que, apesar de estarem em resolução, continuam a mobilizar 674 elementos das forças de segurança e socorro.

Em diferentes localidades das regiões Norte, Centro e Alentejo foram nos últimos dias evacuadas povoações, por prevenção, com os autarcas a pedirem mais meios operacionais para o terreno. Alguns bombeiros ficaram feridos sem gravidade durante as operações e houve também moradores assistidos.

O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, afirmou hoje que o Governo está a fazer o necessário para garantir a disponibilidade de 76 meios aéreos, insistindo que o contributo destes meios para apagar incêndios depende das características dos fogos.

Grande parte do interior norte e do centro do país estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão abrange sobretudo os concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém.

De acordo com o IPMA, a situação de perigo máximo de incêndio rural irá manter-se nos próximos dias nas mesmas regiões, agravando-se em alguns concelhos do Algarve.