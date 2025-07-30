Fogos em Penamacor e Alcanede (Santarém) dominados

O incêndio em Alcanede, cujo alerta foi dado ao início da tarde de terça-feira, foi dominado pelas 4h10. O incêndio de Aranhas, Penamacor, foi dado como dominado cerca das 0h50.

Os incêndios em Penamacor, distrito de Castelo Branco, e em Alcanede, Santarém, foram considerados dominados pelos bombeiros durante a madrugada, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



CMTV

Segundo a mesma fonte, o incêndio que começou na segunda-feira à tarde na localidade de Aranhas, Penamacor, foi dado como dominado cerca das 00:50 de hoje.

Segundo a informação mais recente na página da ANEPC, cerca das 06:30 este incêndio mobilizava 397 operacionais e 133 meios.

O incêndio em Alcanede, cujo alerta foi dado ao início da tarde de terça-feira, foi dominado pelas 04:10 de hoje, referiu aquela fonte da ANEPC.

Este incêndio estava ainda a ser combatido por 387 pessoas, apoiadas por 121 meios terrestres.

Pelas 06:30 de hoje, na página oficial da ANEPC ainda há registo de seis fogos ativos, considerados significativos, em Ponte da Barca e Ponte de Lima (Viana do Castelo), Penafiel (Porto), Castelo de Paiva e Arouca (Aveiro) e Nisa (Portalegre), que estão a ser combatidos por 1.756 operacionais e 570 meios terrestres.