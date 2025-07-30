Sábado – Pense por si

Portugal

Fogos em Penamacor e Alcanede (Santarém) dominados

Lusa 30 de julho de 2025 às 07:08
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O incêndio em Alcanede, cujo alerta foi dado ao início da tarde de terça-feira, foi dominado pelas 4h10. O incêndio de Aranhas, Penamacor, foi dado como dominado cerca das 0h50.

Os incêndios em Penamacor, distrito de Castelo Branco, e em Alcanede, Santarém, foram considerados dominados pelos bombeiros durante a madrugada, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

CMTV

Segundo a mesma fonte, o incêndio que começou na segunda-feira à tarde na localidade de Aranhas, Penamacor, foi dado como dominado cerca das 00:50 de hoje.

Segundo a informação mais recente na página da ANEPC, cerca das 06:30 este incêndio mobilizava 397 operacionais e 133 meios.

O incêndio em Alcanede, cujo alerta foi dado ao início da tarde de terça-feira, foi dominado pelas 04:10 de hoje, referiu aquela fonte da ANEPC.

Este incêndio estava ainda a ser combatido por 387 pessoas, apoiadas por 121 meios terrestres.

Pelas 06:30 de hoje, na página oficial da ANEPC ainda há registo de seis fogos ativos, considerados significativos, em Ponte da Barca e Ponte de Lima (Viana do Castelo), Penafiel (Porto), Castelo de Paiva e Arouca (Aveiro) e Nisa (Portalegre), que estão a ser combatidos por 1.756 operacionais e 570 meios terrestres.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Alcanede Penamacor Santarém
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Fogos em Penamacor e Alcanede (Santarém) dominados