Todas as regiões do continente com risco muito elevado de exposição à radiação UV

As temperaturas máximas previstas para hoje vão variar entre os 28 graus em Aveiro e os 42 em Évora e Santarém.
Todas as regiões de Portugal continental apresentam este domingo um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.
Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).
O IPMA prevê para hoje tempo quente e céu geralmente limpo, com mais nebulosidade na faixa costeira ocidental, prevendo-se uma subida de temperatura, em especial da máxima e no litoral oeste.
O vento soprará em geral fraco a predominar do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando temporariamente moderado de noroeste no litoral oeste durante a tarde, em especial a norte do Cabo Espichel.
