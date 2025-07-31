Episódio de tempo quente "consideravelmente severo" até quarta-feira feira em Portugal continental

No interior do Alentejo, vale do Tejo e parte mais interior do vale do Douro, as temperaturas máximas deverão atingir valores entre 41 e 44 graus Celsius.

Um "episódio de tempo quente", previsto para entre hoje (quinta-feira) e quarta-feira em Portugal continental, deverá ser "consideravelmente severo" pela duração e temperaturas máximas previstas, entre 36 e 44 graus Celsius, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



NUNO VEIGA/LUSA

Em comunicado divulgado hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que o episódio de tempo quente deverá verificar-se "previsivelmente até dia 6 de agosto, com um grau de confiança elevado", embora com uma ligeira descida temporária das temperaturas máximas na sexta-feira no litoral oeste e, eventualmente, na terça-feira.

Assim, refere o IPMA, "os valores das temperaturas máximas estarão acima da média, ou muito acima da média, para a época do ano", pelo que "é muito provável" que em grande parte do território continental, em particular no interior, "se venha efetivamente a registar uma onda de calor".

"Este episódio de tempo quente deverá ser consideravelmente severo, quer pela sua duração, quer pelos valores das temperaturas máximas que serão muito elevados", avisa o IPMA, indicando que a partir de domingo as máximas deverão variar entre os 36 e 40 graus Celsius, com exceção apenas de alguns locais da faixa costeira, onde serão inferiores.

No interior do Alentejo, vale do Tejo e parte mais interior do vale do Douro, as temperaturas máximas deverão atingir valores entre 41 e 44 graus Celsius.

Além disso, acrescenta o IPMA, preveem-se "noites tropicais na generalidade do território", com temperaturas mínimas a variar aproximadamente entre 20 e 25 graus Celsius a partir de segunda-feira.

Devido às previsões, o IPMA já colocou todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, sob aviso laranja entre as 9h e as 18h de domingo, devido à "persistência de valores muito elevados de temperatura máxima".

Até à manhã de domingo, os 17 distritos - Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga - estarão sob aviso amarelo, também devido aos valores elevados de temperatura máxima.

O distrito de Faro estará sob aviso amarelo entre as 9h de sábado e as 18h de domingo, igualmente devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com o IPMA, este episódio de tempo quente está associada "à ação conjunta de um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, em crista até ao Golfo da Biscaia, e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, que na sua circulação transportam massas de ar tropical, muito quente e seco, com origem no norte de África".